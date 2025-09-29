$!“Panamá debe salir del Parlacen”

Parlamentarios de la Coalición Vamos y del Movimiento Otro Camino (MOCA) respaldan la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de declarar inconstitucional las listas cerradas para la elección de diputados al Parlacen, quienes ahora deberán buscar votos directos.

Si embargo, los políticos consultados reiteraron que el país debe salir del Parlacen, porque consideran que este "es un ente inoperante".

El diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, dijo que la decisión es correcta en cuanto a “la interpretación de la constitucionalidad”. Destacó que “lo políticamente ideal es salir del Parlacen y eso se hace modificando el tratado constitutivo, donde permita la exclusión”.

El diputado de la Coalición Vamos Luis Duke, por su parte, indicó que "el fallo de la Corte es lo correcto, pero no estoy de acuerdo con que Panamá siga en el Parlacen”.

“Lo percibo como una nueva era más democrática y representativa, en la que cada persona que aspire a un cargo de elección popular, como lo es el Parlacen, tendrá que buscar sus propios votos; asimismo serán decisiones directas del electorado”, comentó el diputado de Vamos, Carlos Saldaña.