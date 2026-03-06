Panamá, Coclé y Chiriquí tienen mayor cantidad de incendios de masa vegetal

Cerca de 1,114 incendios de masa vegetal a nivel nacional, ha atendido el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá ha atendido, en lo que va del año; emergencias que en su mayoría pudieron evitarse, advirtieron las autoridades.

El capitán Román Rudas, de la Dirección de Calamidades Conexas, explicó que gran parte de estos incidentes se originan por acciones humanas prevenibles, especialmente durante la temporada de altas temperaturas y presencia de vientos, condiciones que facilitan la rápida propagación del fuego.

Los bomberos revelaron que las estadísticas institucionales indican que las provincias con mayor incidencia son Panamá con 213 casos, Coclé con 199 y Chiriquí con 171, reflejando el impacto que este tipo de emergencias está generando en distintas regiones del país.

“Los incendios de masa vegetal no ocurren por casualidad. En la mayoría de los casos comienzan por descuidos que pueden evitarse”, advirtió el capitán Rudas.

Asimismo, informaron que detrás de cada uno de estos incendios existen riesgos reales para las comunidades, ya que las llamas pueden propagarse rápidamente hacia viviendas, afectar el ambiente y poner en peligro a los equipos de emergencia que trabajan para controlar la situación.

Entre las principales causas detectadas se encuentran quemas de basura o herbazales, fogatas mal apagadas y colillas de cigarrillos arrojadas en áreas secas.

Ante este panorama, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá hace un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y adoptar medidas de prevención contra este tipo de emergencias.

Las autoridades recomiendan no realizar quemas de basura o vegetación, evitar arrojar colillas de cigarrillos en terrenos secos y asegurarse de apagar completamente cualquier fogata.