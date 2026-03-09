Panamá, Chiriquí y Colón, con elevados índices de atropellos

En lo que va del año se han registrado 57 víctimas por hechos de tránsito (atropellos), de las cuales 29 han fallecido, así lo informó el teniente Raymundo Sandoval, de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT).

Sandoval explicó que, “entre las principales causas identificadas de estos accidentes, se encuentra la distracción del conductor, problemas de salud y los puntos ciegos de los vehículos, que en ocasiones impiden observar a los peatones”. No obstante, destacó que algunos personas caminan distraídas utilizando audífonos o teléfonos celulares, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

De acuerdo con el teniente, las estadísticas indican que la ciudad de Panamá, Chiriquí y Colón son las provincias donde se registra la principal incidencia de atropellos a peatones.

En tanto, desde la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informaron que la prevención es fundamental y que los peatones también son responsables de la seguridad vial. Además, destacan que se han realizado operativos para liberar aceras y garantizar el libre tránsito peatonal.