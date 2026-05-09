Panamá avanza en proyecto de residencia diplomática

La Cancillería panameña informó que la Embajada de Panamá en Brasil organizó un taller académico internacional junto a la Universidad de Brasilia para desarrollar propuestas del diseño conceptual de la futura residencia oficial de la misión diplomática panameña en la capital brasileña.

La iniciativa reunió a 12 estudiantes y tres docentes de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, quienes trabajaron con profesores y estudiantes brasileños en un ejercicio de cooperación académica.

Realizado del 8 al 14 de marzo, el taller combinó formación teórica, práctica y espacios de diálogo. Los participantes elaboraron propuestas inspiradas en la cultura panameña, tomando como referencia otras residencias diplomáticas en Brasilia, además de visitas técnicas en la ciudad.

“El taller ya está dando dos resultados sumamente significativos. Primero, los estudiantes propusieron incorporar elementos de la rica cultura panameña en el diseño final de los planos”, señaló el embajador de Panamá en Brasil, Flavio Méndez.

El proyecto se enmarca en la donación que Brasil hizo a Panamá en 1959 de un terreno de 2.5 hectáreas en Brasilia para su sede diplomática. Hasta ahora solo se han construido las oficinas de la embajada, mientras la residencia oficial del jefe de misión y del personal diplomático permanece pendiente.

Como parte de los avances, se acordó un Memorándum de Entendimiento entre la Universidad de Brasilia, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá para ampliar la cooperación académica, científica y cultural.

La Embajada también agradeció el respaldo de las embajadas de México y Noruega en Brasil, que acogieron a los participantes.