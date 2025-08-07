Panamá asumirá el lunes la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU

El mandatario de la República, José Raúl Mulino, anunció que viajará mañana a Nueva York, para el lunes, recibir la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Para mí es una oportunidad muy importante para sentarme y dirigir el principal foro de seguridad mundial”, expresó.

Resaltó que, “Panamá asumirá durante todo el mes de agosto la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Procuraremos durante todo el mes impulsar prioridades claves de esa institución tan prestigiosa y necesaria como la protección de los derechos civiles, derechos de las mujeres, paz y seguridad para los niños, cambios climáticos, entre otros”.