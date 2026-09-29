Panamá asume Primera Vicepresidencia del Consejo Directivo de la OPS.

Panamá asumió la Primera Vicepresidencia de la Mesa Directiva del 63.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se desarrolla en el marco de la 78.ª sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las Américas, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El país participa en este encuentro regional con una agenda enfocada en la cooperación sanitaria, la planificación del recurso humano en salud y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

La delegación panameña está encabezada por el viceministro de Salud, Manuel Zambrano, quien participa como jefe de delegación, acompañado por la directora general de Salud, Yelkys Gill; la directora de Planificación, Yamileth Cortés; y la representante de la Oficina de Asuntos Internacionales, Lilia Salcedo de Morales.

Durante la jornada, Zambrano intervino en representación de Panamá en la presentación del Informe Anual del director de la OPS, Jarbas Barbosa da Silva, como parte de las deliberaciones del Consejo Directivo.

Además, la delegación panameña sostuvo una reunión bilateral con representantes de los equipos de Sistemas y Servicios de Salud y Fuerza de Trabajo en Salud de la OPS/OMS, en la que se abordaron herramientas para fortalecer la gestión y planificación del recurso humano.