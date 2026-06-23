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Panamá actualiza estrategias para frenar el embarazo adolescente ante el repunte de casos

Panamá actualiza estrategias para frenar el embarazo adolescente ante el repunte de casos
Redacción Web
23 de junio de 2026

Panamá inició la actualización de la Estrategia Nacional e Intersectorial de Prevención y Atención del Embarazo en Niñas y Adolescentes y de su Plan de Acción 2026-2030. Este proceso se realiza mediante mesas de trabajo que reúnen a instituciones públicas, organismos internacionales, organizaciones juveniles y la sociedad civil, informó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La actualización incorporará medidas dirigidas a enfrentar factores estructurales vinculados al embarazo adolescente, entre ellos la pobreza, la deserción escolar, la violencia sexual y los matrimonios o uniones infantiles, tempranos y forzados.

“Las mesas de trabajo servirán para construir una hoja de ruta para el período 2026-2030, con el objetivo de reducir brechas territoriales, fortalecer la coordinación institucional y avanzar en el cumplimiento de los compromisos relacionados con los derechos de la niñez, la adolescencia y la igualdad de género”, explicaron en un comunicado.

Datos oficiales y de organismos internacionales muestran que Panamá redujo los nacimientos en adolescentes de más de 15,000 casos en 2012 a 9,531 en 2022. Sin embargo, la tasa de fecundidad en esta población continúa por encima de los promedios regional y mundial.

Las mayores incidencias se concentran en las provincias de Darién y Bocas del Toro, así como en las comarcas Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá-Wounaan.

Las autoridades estiman que alrededor de 21 niñas y adolescentes quedan embarazadas cada día en el país, una situación que se mantiene como uno de los principales desafíos para la salud pública y el desarrollo social.

El proceso busca fortalecer las acciones impulsadas por el Consejo Nacional de Atención a la Madre Adolescente (Conama), organismo que desde 2021 amplió su enfoque, pasando de la atención exclusiva a una estrategia centrada en la prevención, la educación sexual integral, la protección de derechos y la erradicación de la violencia.

Según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el embarazo adolescente genera pérdidas económicas cercanas a los 1,500 millones de dólares anuales en Panamá, equivalentes a aproximadamente el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), debido principalmente a la reducción de oportunidades educativas y laborales para las madres jóvenes.

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