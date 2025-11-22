Panamá activa un operativo con más de 12 mil agentes para reforzar la seguridad en diciembre

Los estamentos de seguridad del Estado panameño anunciaron este viernes el inicio de la “Operación Fin de Año Seguro 2025”, un despliegue nacional que contará con 12,341 unidades destinadas a fortalecer la protección ciudadana durante el mes de diciembre, una de las épocas de mayor actividad comercial y social en el país.

El operativo comenzará el 1 de diciembre y forma parte del Plan Firmeza, una estrategia interinstitucional que busca garantizar la seguridad pública, mantener el orden y ofrecer tranquilidad a las familias panameñas y a los visitantes durante las festividades. Las acciones incluyen prevención del delito, vigilancia intensificada, control migratorio, seguridad marítima y atención de emergencias.

En la iniciativa participarán la Policía Nacional (PN), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Migración (SNM) y el Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME 911), instituciones que coordinarán esfuerzos con presencia operativa en todo el territorio.

La distribución del personal contempla 7,207 unidades de la PN, 2,715 del Senan, 1,500 del Senafront, 818 del SNM, además de 101 colaboradores de SUME 911, entre paramédicos y personal administrativo. Con este despliegue, las autoridades buscan asegurar un ambiente más protegido durante las celebraciones de fin de año.