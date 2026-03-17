Padres de familia rechazan el regreso a los módulos escolares

A. Rodríguez | Padres de familias de distintas escuelas del país han manifestado su inconformidad por la implementación del sistema de módulos como alternativa de enseñanza, al asegurar que muchos estudiantes no logran comprender el contenido y se les dificulta estudiar junto a sus acudidos bajo esta modalidad.

El caso más reciente se registró ayer en la Escuela Elena Chávez de Pinate, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, donde un grupo de acudientes expresó su rechazo a que sus hijos continúen recibiendo clases mediante módulos. La presidenta de la asociación de padres de familia, Johana Amu, explicó que la principal solicitud es que se garantice un espacio adecuado para que los estudiantes reciban clases presenciales mientras se instalan los salones modulares.