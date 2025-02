$!Opiniones divididas por cambios a la Ley de la CSS

Tras la aprobación en el primer debate del proyecto del ley 163 que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) existe el temor de que las modificaciones no logren la recuperación financiera del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ni la adecuada reconfiguración en la administración que requiere la institución.

Para el exdirector de la Caja de Seguro Social, Juan Jované, algunos puntos relevantes se han quedado en el camino. “En el primer bloque se les olvidó decir que la seguridad social es un derecho humano; en el bloque dos, si idealmente querían, como debe ser, no subir la edad de jubilación, el gobierno debería aportar anualmente 1.5% del PIB, y en el tercer bloque han inventado tres programas de IVM. Teníamos dos, solidario y mixto, ahora sumaron las cuentas individuales. Si con dos había problema con tres no sé cómo se va a manejar”.

El economista recalcó que el problema está en que “la persona que más gana se va a ir al sistema de cuentas individuales, mientras las más vulnerables quedarán en el sistema solidario”. En este punto, coincide con el médico y también exdirector de la CSS, Francisco Sánchez Cárdenas, quien afirmó que “el sistema solidario es el indicado, porque los individuales no dan las pensiones que requiere el ser humano para vivir después de jubilarse. “Creo que la seguridad social es un tema del Estado, no de individualidades. Lógicamente, los que tienen buenos recursos pueden constituirse una buena pensión, pero la mayoría de la población no tiene esa posibilidad y es el Estado el que tiene que velar porque las personas que se jubilan, que han dado un servicio a la sociedad, lo hagan de la manera más decorosa y digna”.

Sánchez Cárdenas dijo apoyar que la mayoría de los fondos sean manejados por instituciones del Estado, pero no para sostener las ganancias de estas entidades, sino con mejores réditos que en la banca privada.

“Vivimos cerca de 15 años más de cuando se aprobaron las últimas reformas. Si vamos a continuar con un sistema solidario, requiere, por esa solidaridad, que se aumenta la edades y las cotizaciones”, concluyó el doctor.