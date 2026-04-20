Operativo contra el narcotráfico y porte ilegal de armas

La Policía Nacional (PN) informó que ha desplegado una serie de operativos estratégicos en diversos corregimientos del país, con el fin de debilitar las redes de microtráfico y reducir la circulación de armas de fuego. Estas acciones, que combinan patrullajes preventivos con inteligencia operativa, buscan garantizar la seguridad ciudadana y responder a la actividad delictiva en sectores clave.

Entre ellas, unidades policiales llevaron a cabo una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Burunga, Arraiján, que resultó en la aprehensión de una mujer. Durante el operativo, se decomisaron diversos envoltorios con presuntas sustancias ilícitas, revelaron de la PN.

De manera simultánea, reportaron que, en el Casco Antiguo, San Felipe, uniformados realizaron una incursión en una barraca del área. En los espacios comunes del inmueble se logró la ubicación e incautación de múltiples envoltorios de sustancias prohibidas que se presume estaban destinados a la venta local.

La diligencia se trasladó también al distrito de San Miguelito. En el corregimiento Omar Torrijos, se ejecutó una diligencia de allanamiento que culminó con la captura de un ciudadano. Al sujeto se le incautó un arma de fuego tipo revólver y una cantidad no especificada de municiones, para las cuales no mantenía el permiso correspondiente.

Desde la institución destacaron que tanto las personas aprehendidas como las evidencias recolectadas, incluyendo las drogas, el arma de fuego y las municiones, fueron remitidas a las autoridades correspondientes. El Ministerio Público iniciará las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades y presentar los casos ante los jueces de garantías en las próximas horas.