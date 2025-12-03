Operación “Cordón”: Capturan presuntos homicidas y pandilleros en Colón

Este miércoles, 3 de diciembre, en la provincia de Colón se aprehendieron cinco personas requeridas por las autoridades judiciales, a través de la operación “Cordón”, informaron de la Policía Nacional (PN).

Los allanamientos y registros se efectuaron en los corregimientos de Buena Vista y Cristóbal Este, donde se detuvo a un hombre solicitado por el delito de pandillerismo, por su presunta vinculación a un grupo criminal autodenominado “Killa” de Río Alejandro, según el reporte de las autoridades.

De acuerdo con la Policía, también se aprehendieron a cuatro adolescentes de 17 años cada uno, presuntamente relacionados a investigaciones por el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio doloroso agravado, hecho ocurrido en Altos de Los Lagos el 8 de julio 2025.

Asimismo, se decomisaron indicios tecnológicos y municiones de armas de fuego. Estos indicios y los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales.