Nuevo techo para el Hogar San José de Malambo

Un total de 60 niñas y niños en situación vulnerable cuentan ahora con un hogar más digno y lleno de amor en el Hogar San José de Malambo, gracias al esfuerzo conjunto de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, 150 empresas donantes, 15 arquitectas y 40 voluntarias.

El pasado viernes, el presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañó a la primera dama, a sus hijas Monique y Alexandra, y a Sor Daisy Suyapa Cruz, directora del Hogar San José de Malambo, para la inauguración de cuatro casas remodeladas dentro del orfanato, ubicado en Arraiján, Panamá Oeste.

Estas casas brindarán las mejores condiciones para la protección y sana formación de las niñas y niños.De igual forma, se inauguró la capilla renovada de San José de Malambo.

Para llevar este proyecto adelante, se logró recaudar B/.331 mil de parte de 150 empresas donantes, y B/.79,200 más durante la Gala Benéfica “Iluminando la Infancia”, organizada por el Despacho de la Primera Dama.

Este es uno de los proyectos impulsados por el despacho que lidera Maricel Cohen de Mulino, dentro del programa “Espacios que Abrazan”. ”Liderazgo es recibir una cosa y devolverla mucho mejor. Eso es todo. Es lo que ustedes han hecho aquí”, expresó el presidente Mulino, quien dijo sentirse impresionado por el resultado obtenido con el esfuerzo compartido de la familia presidencial y ciudadanos desinteresados, logrado sin necesidad de dinero público.