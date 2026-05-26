Nuevo cobro a estacionamientos en Barú es rechazado por el alcalde

El Acuerdo No. 13 del 6 de mayo de 2026, aprobado por el Concejo Municipal del distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí, que establece que los propietarios de estacionamientos deben pagar una tarifa mensual que va desde B/.25.00 hasta B/.100.00, dependiendo de las características y capacidad de cada parquímetro, fue rechazado por el alcalde.

Franklin Valdés, alcalde del distrito explicó que, “decidí devolver el acuerdo al presidente del Concejo Municipal sin sancionarlo, porque considero que actualmente no existen las condiciones adecuadas para aplicar el incremento planteado”.

Por su parte, la representante del corregimiento de Puerto Armuelles, Yarisell Gaitán, manifestó: “Mi preocupación va respecto a que se pretende seguir ampliando el régimen impositivo y tirando nuevas cargas económicas a los contribuyentes, mientras muchas juntas comunales continúan esperando el pago que por ley les corresponde para suplir las necesidades de sus comunidades”, expresó Gaitán.

La representante agregó que no se deben aprobar nuevas medidas recaudatorias cuando, según indicó, “no existe equidad en la repartición de los recursos municipales”.