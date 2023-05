Novedosas carreras en la Universidad de Panamá

En la Universidad de Panamá la innovación es importante como parte del interés de su rector, Eduardo Flores, de “ayudar en la planificación del país a través de la educación superior”. Es por ello que se han creado nuevas carreras, como la de Ingeniería Ambiental y Energías Renovables.

“Somos la única universidad que tiene esta carrera de energía renovable. Inclusive no la pusimos en el campus central, la tenemos en el Centro Regional Universitario de Coclé”, explicó Flores.

Este año también se inauguró la carrera de Ingeniería Hidrológica y Recursos Hídricos. “A pesar de que este es un país con más de 1,400 ríos y una precipitación pluvial alta, hay problemas de agua porque no hay la planificación en el uso del recurso y la Universidad de Panamá, este año, por primera vez en la historia de la educación superior, abrió la carrera de ingeniería en recursos hídricos. Un curso muy importante, con cupo limitados de 36 estudiantes, pues no podemos aceptar a más por temas de espacios físicos, de profesores, presupuestos y laboratorios; y tenemos los 36 cupos copados”, detalló el rector.

El administrador de la Casa de Méndez Pereira recalcó que también se está trabajando con los decanos y profesores de la facultad de Informática, Electrónica y Comunicación para abrir nuevas áreas de estudios.

“Estamos planificando otras carreras, que estamos necesitando o vamos a necesitar, como son: Big Data, Seguridad informática, El internet de la cosas y 5G, entre otras. Son licenciaturas que hemos empezado a estructurar para ir ofreciéndolas paulatinamente porque no tenemos el presupuesto para abrirlas todas”, detalló Flores.

Unipa analiza y presenta propuesta para la CSS

Un grupo de académicos de la Universidad de Panamá entregaron un documento a las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) con lineamientos y su visión de la problemática por la que atraviesa la institución.

“Hay que decir que existe un problema. Entre las conclusiones está que la CSS tiene que estar integrada de tal manera que los recursos de un rubro se puedan utilizar para fortalecer otro. Esa es una de las recomendaciones”, explicó el rector.

Eduardo Flores. En cuanto a la mediación de la Universidad de Panamá, Flores explicó que se plantearon tres peticiones: que todos estuvieran de acuerdo en la mediación, que las conversaciones se dieran en la capital y que todas las partes, sin excepción, estuvieran invitadas. No han recibido respuesta.

Edificio de estacionamientos con 500 espacios en planes

Entre los proyectos prioritarios que tiene la primera casa de estudios superiores del país está la construcción de un edificio de estacionamientos.

“El problema que tenemos ahorita más crítico son los estacionamientos. Si encuentra uno es como ganarse la lotería. Tenemos un proyecto de crear un edificio de estacionamiento de cinco plantas y capacidad aproximadamente para 500 espacios. Ese proyecto cuesta nueve millones de dólares. No tenemos todo el dinero, y vamos a ver cómo lo peleamos; lo que no podemos es esperar que nos den el dinero para empezar a hacerlo”, detalló el doctor Eduardo Flores.

Añadió que el nuevo centro regional de San Miguelito se encuentra a un 60% de avance y se trabaja en adecuaciones para las personas con movilidad reducida en todo el campus central.

Planteamiento integral a los aspirantes a presidente

El plan para las próximas elecciones va más allá de preparar el Domo de la Facultad de Bellas Artes, en Curundú para el debate de candidatos presidenciales, que tendrá lugar en febrero 2024.

“Cada centro regional universitario está preparando cinco puntos o cinco proyectos que creemos, desde la visión de la universidad que se necesitan, para que sea entregado a los candidatos a presidente, porque queremos que lo introduzcan en su programa de gobierno. Ese es el aporte de la universidad al país. De los 10 centros regionales ya hay cuatro que presentaron una pequeña descripción, la importancia y en qué consiste el proyecto”, explicó Flores.

La Universidad también planea organizar debates de alcaldes en cada centro regional.

Cada plato de comida que se entrega a los estudiantes representa un dólar del presupuesto, Flores

El rector Eduardo Flores reiteró que el problema de insumos en las siete cafeterías del campus central universitario ha sido subsanado. “Hubo retraso en la compra de insumos, que duró una semana, y que obligó a que tres días se distribuyera tuna, pero ya se resolvió”.

Explicó que cada plato de comida que se les entrega a 20 mil estudiantes por día representa un dólar del presupuesto y no se pretende cambiar. “Si no fuera por ese menú no hubiera sido doctor en física y creo en mantener el menú a 50 centavos”.