No admiten casación y mantienen condena a exministra Cortés, ella asegura que apelará

Este martes, 27 de agosto, se conoció que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de casación interpuesto por la defensa de la exministra de Trabajo y desarrollo Laboral Alma Cortés contra la condena impuesta por el Tribunal de Liquidación de Causas Penales de cuatro años de prisión por el delito de peculado, relacionado con unos viáticos para una misión oficial en Ginebra.

Cortés aseguró que el edicto No. 145 fue fijado hoy, notificando la no admisión. “Vamos a presentar el recurso de reconsideración correspondiente y los demás recursos que establezca la ley. Ahí hay pruebas que acreditan que no hubo ningún tipo de actividad delictiva de ninguno”, expresó la exministra.

La también abogada explicó que “se trata de unos viáticos que en una misión oficial a Ginebra, en 2011, la Dirección Administrativa los calculó mal, fue un error administrativo y de ello surgió una denuncia por parte del que era secretario general, Samuel Rivera, y después se constituyó en querellante del ministro Ernesto Carles, y a pesar de que nosotros acreditamos todo y que no calculamos viáticos, yo no hago cheques. Nosotros simplemente nos hacen los trámites, compran los pasajes, hacen las reservaciones, y uno va y cumple con la misión, ¿verdad? Y si uno regresa días antes o días después, por razones ajenas a nuestra voluntad, esto eso no es una lesión patrimonial como indica este fallo del Tribunal de Cuentas”.

Agregó que “en comparación con la denuncia que se le hizo a la señora Angélica Maytín por lo mismo, que cobró viáticos y se los quedó y no realizó la misión oficial, nosotros sí cumplimos con la misión oficial, estamos esperando que el contralor Gerardo Solís saque el audito que se le pidió. Yo presenté la denuncia y entonces, si la ley es para todos, tiene que ser para todos por igual”.

Considera que este proceso se trata de una persecución política. “Qué casualidad que le quedaron a la señora Maria Eugenia López, presidenta de la Corte, que es de conocimiento público que tiene una animadversión en contra del presidente de nuestro partido y expresidente Ricardo Martinelli, como bien fue presentada una recusación hace poco y qué casualidad que también le quedó a ella la demanda de inconstitucionalidad. Si usted toma todos los elementos, no es difícil llegar a una conclusión de que la persecución política no ha concluido, por lo que nosotros vamos a seguir agotando todos los recursos que establece la ley a objeto de demostrar que mis garantías han sido vulneradas”, relató.