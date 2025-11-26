Niega problema en las finanzas

Gonzalo Galáctica, vicealcalde del distrito de Dolega en Chiriquí, desmintió informes sobre supuestos problemas financieros en su municipio, los cuales han sido divulgados por algunos medios y redes sociales.

“No estoy anuente a ese tema”, respondió Galáctica ante el cuestionamiento sobre posibles problemas de recaudación. No obstante, reconoció la situación previa: “Cuando nosotros entramos, pues, había un tema muy delicado en el municipio, pero hemos ido poco a poco trabajando. El señor alcalde y mi persona hemos estado al frente”, sostuvo.

Agregó que la administración ha logrado una recuperación: “Digamos que un 30% nos hemos ido recuperando, haciéndole frente a deudas pasadas y a las de ahora también”. Asimismo, el vicealcalde de Dolega cuestionó el origen de los informes, señalando que no tenía conocimiento de los mismos.

Posible pérdida de ingresos por placas

Por otro lado, sitios de noticias locales de Dolega han expresado preocupación en redes sociales debido a que, a partir de diciembre, el Municipio de Boquete iniciará un proceso de inscripción y migración masiva de diversos parques vehiculares a su jurisdicción. Este movimiento, según los lugareños, podría afectar la recaudación del Municipio de Dolega, que históricamente fue pionero en la provincia en la emisión de placas de circulación.