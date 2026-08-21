Navarro propone sacar a la UNACHI de la crisis

Absel Navarro, nuevo rector de la Unachi, deberá enfrentar una serie de retos, entre ellos cuestionamientos administrativos, investigaciones de la Antai y el Ministerio Público por presuntas irregularidades, falta de transparencia y una situación financiera compleja.

Tras ganar las elecciones el pasado 19 de agosto, Navarro destacó que: “Hoy ha sido un triunfo de la UNACHI, un triunfo de toda la sociedad panameña que quiere un cambio, la institución debe acercarse más a la empresa privada y organismos internacionales, respetando las libertades y garantizando la calidad educativa”.

Uno de los principales problemas que afrontar es la crisis financiera. Respecto al tema, el catedrático dijo en campaña: “desde el primer día de nuestra gestión, instalaremos una mesa técnica para abordar el problema con el MEF y que sea el Meduca como mediador, para poder encontrar una solución a la crisis, pero siempre poniendo por delante los derechos adquiridos, consignados en nuestras normas internas, ley, Estatuto”.

Ante la escogencia del nuevo rector, la comunidad universitaria pide mayor transparencia. Tal es el caso del catedrático Cristian Nieto, quien señaló que: “Los profesores esperamos que se eleve más la academia y que todos los procedimientos se hagan de manera transparente, con el objetivo principal de que el estudiante tenga las mejores capacidades al momento de egresar y esté preparado para desenvolverse en el campo laboral”.

Desde la parte administrativa, Jazmín Quiel, secretaria de despacho, manifestó que “la nueva autoridad debe enfocarse de inmediato en la profesionalización de la Carrera Administrativa y en el diseño de un nuevo Manual de Cargo que se ajuste a la realidad”. Eso significa concursos de méritos transparentes, capacitaciones reales y la aplicación de una escala salarial justa que resalte el reconocimiento del trabajador.

Por su parte, el líder estudiantil Derek Bartlett dijo que, “como estudiantes esperamos que la nueva autoridad logre la estabilidad de la universidad. Sabemos que el rector electo tendrá un periodo corto, pero tendrá el gran reto de ganarse la confianza del Gobierno para lograr un presupuesto que vaya cónsono con la realidad”.