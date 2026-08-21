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Navarro propone sacar a la UNACHI de la crisis

Tras trece años de que la Unachi fuera administrada por un solo rector, Asbel Navarro llega a enfrentar grandes retos y desafíos dentro de esta casa de estudios

Navarro propone sacar a la UNACHI de la crisis
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Amilkar Rodriguez
21 de agosto de 2026

Absel Navarro, nuevo rector de la Unachi, deberá enfrentar una serie de retos, entre ellos cuestionamientos administrativos, investigaciones de la Antai y el Ministerio Público por presuntas irregularidades, falta de transparencia y una situación financiera compleja.

Tras ganar las elecciones el pasado 19 de agosto, Navarro destacó que: “Hoy ha sido un triunfo de la UNACHI, un triunfo de toda la sociedad panameña que quiere un cambio, la institución debe acercarse más a la empresa privada y organismos internacionales, respetando las libertades y garantizando la calidad educativa”.

Uno de los principales problemas que afrontar es la crisis financiera. Respecto al tema, el catedrático dijo en campaña: “desde el primer día de nuestra gestión, instalaremos una mesa técnica para abordar el problema con el MEF y que sea el Meduca como mediador, para poder encontrar una solución a la crisis, pero siempre poniendo por delante los derechos adquiridos, consignados en nuestras normas internas, ley, Estatuto”.

Ante la escogencia del nuevo rector, la comunidad universitaria pide mayor transparencia. Tal es el caso del catedrático Cristian Nieto, quien señaló que: “Los profesores esperamos que se eleve más la academia y que todos los procedimientos se hagan de manera transparente, con el objetivo principal de que el estudiante tenga las mejores capacidades al momento de egresar y esté preparado para desenvolverse en el campo laboral”.

Desde la parte administrativa, Jazmín Quiel, secretaria de despacho, manifestó que “la nueva autoridad debe enfocarse de inmediato en la profesionalización de la Carrera Administrativa y en el diseño de un nuevo Manual de Cargo que se ajuste a la realidad”. Eso significa concursos de méritos transparentes, capacitaciones reales y la aplicación de una escala salarial justa que resalte el reconocimiento del trabajador.

Por su parte, el líder estudiantil Derek Bartlett dijo que, “como estudiantes esperamos que la nueva autoridad logre la estabilidad de la universidad. Sabemos que el rector electo tendrá un periodo corto, pero tendrá el gran reto de ganarse la confianza del Gobierno para lograr un presupuesto que vaya cónsono con la realidad”.

Según el calendario electoral, el 28 de agosto será la proclamación oficial del nuevo rector y el 31 la toma de posesión
Etelvina Medianero de Bonagas dejó de manera oficial su cargo como rectora el 8 de junio de 2026
Perfil del nuevo rector

ml | Licenciado en derecho y ciencias políticas, mercadotecnia administración de empresas, profesor de la Facultad de Administración. Con más de 25 años de experiencia dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Posee maestrías en ciencias de la administración, direcciones estratégicas y docencia superior. Cuenta con un diplomado en gobernabilidad.

Resultados extraoficiales

ml | Aunque no se han revelado los resultados oficiales de acuerdo con los resultados del escrutinio general y el sistema de votación ponderada de la universidad, Navarro obtuvo el 44.22% del respaldo total, superando ampliamente a sus principales contendientes.

La candidata Rosemary Hernández ocupó el segundo lugar con 27.9%, mientras que ramón rodríguez alcanzó el 21.5%.

Periodo de Etelvina de Bonagas

ml | Tras más de 13 años al frente de la UNACHI, Etelvina Medianero de Bonagas puso fin a una extensa gestión que inició en 2013 y concluyó en junio de 2026. Su rectorado estuvo marcado por cuestionamientos a la gestión administrativa, el crecimiento de la planilla, la situación financiera y denuncias que derivaron en investigaciones.

Rectores de la Unachi

ml | Desde su creación como institución autónoma en 1995, la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) ha tenido cinco rectores titulares en su historia: el Dr. Roque Lagrotta (1995–1997), el Mgtr. Virgilio Olmos (1997–2008), el Dr. Héctor Requena (2008–2013), la Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas (2013–2026) y el recién electo Absel Navarro.

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