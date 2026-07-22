Naturgy explica que interrupción eléctrica del martes se originó en el Sistema Eléctrico Regional

La empresa distribuidora de energía Naturgy informó que la interrupción del suministro eléctrico registrada la tarde de ayer, 21 de julio, en distintos sectores de Panamá, Panamá Oeste y Coclé fue causada por un evento externo originado en el Sistema Eléctrico Regional (SER).

En un comunicado, la empresa explicó que el incidente ocurrió a las 2:16 p.m. y estuvo relacionado con la apertura de la interconexión México–Guatemala.

El Sistema Eléctrico Regional (SER) es la red que interconecta los sistemas de transmisión eléctrica de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, lo que permite el intercambio de energía entre estos países.

La distribuidora indicó que el evento, que calificó como “ajeno a nuestra responsabilidad”, afectó durante aproximadamente dos minutos el suministro eléctrico de más de 50 mil clientes.

Las zonas impactadas fueron San Francisco, Obarrio y Bella Vista, en el distrito de Panamá; Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Guadalupe, Nuevo Arraiján, Ciudad Futuro, Capira, Punta Barco y San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste; y Antón, en la provincia de Coclé.

Naturgy señaló que, tras registrarse la incidencia, “se realizaron las coordinaciones con el Centro Nacional de Despacho (CND) para la normalización del suministro eléctrico a nuestros clientes”, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Hasta el momento, el Ente Operador Regional (EOR), responsable de coordinar la operación del Sistema Eléctrico Regional, no había emitido un informe público sobre el incidente registrado el martes.