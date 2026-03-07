Mulino y Trump se reúnen en Miami en cumbre de jefes de Estado

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro estratégico con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre “Escudo de las Américas” celebrada en Miami. Esta cita reúne a líderes de 12 naciones del continente con el firme propósito de coordinar esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular en la región.

A través de sus canales oficiales, el mandatario panameño destacó la relevancia de este foro internacional para la estabilidad del hemisferio. “Hoy me encuentro desde Miami participando de la cumbre de jefes de Estado ‘Escudo de las Américas’, un encuentro para impulsar acciones conjuntas anti carteles de drogas”, publicó Mulino en su cuenta de X, reafirmando el compromiso de Panamá en la lucha contra el narcotráfico.

Además de la seguridad, la agenda presidencial contempla un fuerte componente económico y de desarrollo. El evento busca impulsar iniciativas que fortalezcan la prosperidad en el hemisferio occidental, permitiendo a los países participantes establecer alianzas que favorezcan el crecimiento comercial y la estabilidad política frente a los desafíos transnacionales actuales.

Durante su estancia en Miami, el presidente Mulino también llevará a cabo una serie de reuniones bilaterales con figuras clave del gabinete estadounidense. Entre los funcionarios destacan el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Comercio, Howard W. Lutnick; y el secretario de Energía, Chris Wright, con quienes buscará estrechar la cooperación bilateral en áreas estratégicas.