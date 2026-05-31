Mulino viaja a Grecia para fortalecer la cooperación marítima, logística y turística

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegará este lunes 1 de junio de 2026 al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas para iniciar una visita oficial centrada en atraer inversión naviera y consolidar la cooperación marítima y logística entre Panamá y Grecia.

El mandatario será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de la República Helénica, Georgios Gerapetritis. Durante su estadía, Mulino sostendrá reuniones de alto nivel con el presidente Konstantínos Tasoúlas y el primer ministro Kyriakos Mitsotakis.

La agenda gubernamental contempla encuentros con los principales actores del sector marítimo griego. El presidente se reunirá con Melina Travlos, presidenta de la Unión de Armadores Griegos, y con Panagiotis y Nikolas Tsakos, directivos de Tsakos Shipping and Trading S.A., una de las navieras más grandes del planeta.

Según el Ministerio de la Presidencia, los temas centrales de las reuniones serán: cooperación marítima y logística, inversiones griegas en Panamá, participación de empresas helénicas en futuras licitaciones del Canal de Panamá, y fortalecimiento de los vínculos turísticos entre ambos países. Está prevista la firma de acuerdos de cooperación en turismo y relaciones exteriores.

El eje de la visita será la participación de Mulino en la ceremonia de inauguración de Posidonia 2026, la exposición marítima y naviera más importante del mundo que se celebra cada dos años en Atenas. El presidente también inaugurará el stand de Panamá, donde participarán el Canal de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Comercio e Industrias.

Durante el evento expondrán Ramón Franco, director general de Marina Mercante de la AMP, y José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal. Ambos presentarán las ventajas competitivas de Panamá como hub logístico y registro de buques líder a nivel global.

Como parte de la programación, Mulino asistirá a una recepción organizada por la embajadora y cónsul general de Panamá en Grecia, Julie Lymberópulos Karnakis. El evento reunirá a autoridades griegas, representantes de Chipre, armadores internacionales y miembros del sector marítimo público y privado, en el marco de Posidonia 2026.

El Gobierno destacó que esta visita busca fortalecer la posición de Panamá como líder marítimo y logístico internacional, y consolidar los históricos lazos de cooperación y amistad con la comunidad naviera global.

La delegación oficial está integrada por la primera dama Maricel Cohen de Mulino; la embajadora Julie Lymberópulos Karnakis; los ministros Javier Martínez Acha, de Relaciones Exteriores; José Ramón Icaza, para Asuntos del Canal; y Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Gloria de León, administradora de Turismo; Luis Roquebert, administrador de la AMP; Salomón Shamah, director de PROMTUR Panamá; así como los exadministradores del Canal Alberto Vallarino y Alberto Alemán Zubieta.