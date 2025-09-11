Mulino: Se han detectado 1,391 extranjeros laborando sin permiso este año

En lo que va del 2025, “se han detectado 1,391 extranjeros laborando sin los debidos permisos, esto ha sido atendido inmediatamente”, informó el presidente José Raúl Mulino durante la conferencia de este jueves.

“El gobierno ha sancionado empresas y sigue comprometido con proteger y preservar las plazas de empleo del país”, destacó el gobernante.

Añadió que, los operativos han sido realizados por personal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en conjunto con el Servicio Nacional de Migración (SNM) y la Policía Nacional.