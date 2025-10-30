Mulino lamenta el fallecimiento de menores ahogadas y anuncia plan de construcción de puentes

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino extendió condolencias a los familiares de las dos niñas fallecidas al intentar cruzar un río crecido en virtud de las recientes lluvias en la comunidad de la comarca indígena Ngäbe Buglé.

El mandatario hacía referencia a dos niñas, de 5 y 8 años, que murieron arrastradas por un río crecido en la comarca Ngäbe Buglé, la tarde del pasado lunes en el sector de Mironó.

“Reitero nuestro pesar; ojalá esas cosas desafortunadas no pasen, pero estamos, el despacho de mi esposa [Primera Dama] y otras organizaciones están dando todo lo que se pueda dar para compensar un poco la pérdida, aunque no se puede compensar, pero por lo menos se ayuda a que sea menos trágica”, añadió el gobernante en su primera intervención en su conferencia de prensa semanal.

“Los veinte puentes zarzos que hicimos en el primer año de gestión fueron necesarios, pero no suficientes, tenemos un déficit histórico, y vamos a cubrirlo, como corresponde, poco a poco”, señaló.

“Tenemos un plan para cubrir más de 100 puntos con la construcción de nuevos puentes, para que los panameños vayan más seguros a la escuela o al trabajo. Nuestro gobierno está ejecutando un programa de obras en las comarcas por 85 millones de dólares y ya entregamos dos escuelas y un centro de salud y vamos a entregar proyectos que nunca se ejecutaron y hacer lo que no se hizo”

“El Meduca [Ministerio de Educación] ya tiene un levantamiento de los puentes de cruce de ríos que usan para llegar a las escuelas y eso va a servir como hoja de ruta o guía para que las autoridades pertinentes sepan dónde hacer o para complementar para hacer esos puentes, denominados zarzos, para el beneficio de todos los usuarios”, concluyó Mulino.