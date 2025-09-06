Mulino inaugura el Día Nacional de Panamá en la Expo Osaka, la mayor exposición mundial

Con una participación récord de más de 20 millones de visitantes hasta la fecha, el presidente de la República, José Raúl Mulino, fue invitado de honor en la Exposición Universal de Osaka, Japón, la cual celebró ayer el Día Nacional de Panamá, una conexión que permite promover al país como destino para el mundo, es especial en el mercado japonés.

Junto a la primera dama, Maricel de Mulino, el mandatario, en gira de trabajo por el país asiático, fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Hisayuki Fujii; el comisario de la Exposición de Osaka, Koji Haneda; el gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura; y el alcalde de Imabari, Shigeki Tokunaga.

“Una alta porción del turismo mundial es de Japón y queremos motivarlos a que conozcan Panamá”, manifestó Mulino al llegar a la Exposición de Osaka, donde Panamá participa con su pabellón “Salvando Vidas”.

El mandatario panameño indicó que en este evento mundial Panamá se presenta como un país pequeño en territorio, pero inmenso en vocación de servicio.

“En el corazón de nuestra capital, millones de aves migratorias descansan en su camino de norte a sur, que también conviven en armonía con la segunda zona libre más grande del mundo, con el hub aéreo de las Américas y, por supuesto, con el Canal de Panamá. Esa convivencia entre naturaleza y progreso es la esencia de nuestro mensaje en esta Expo”, añadió Mulino ante los espectadores de la presentación del Día de Panamá, que también disfrutaron de un vistoso espectáculo artístico sobre la cultura y tradiciones panameñas.

El presidente Mulino se refirió a los vínculos comerciales entre ambos países recordando la llegada, en 1976, del gigante japonés Panasonic al territorio panameño.