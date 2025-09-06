Mulino inaugura el Día Nacional de Panamá en la Expo Osaka, la mayor exposición mundial

'Hoy contamos con más de 40 compañías japonesas instaladas en nuestro país, y es en esta Expo 2025 que abrimos un nuevo ciclo de cooperación, inversión, turismo y amistad entre nuestras naciones, con la firma del Memorando de Entendimiento entre las Cámaras de Comercio y de Industrias de Panamá y Osaka', resaltó Mulino.En los cuatro meses de la Expo Osaka, inaugurada en abril, el pabellón de Panamá ha recibido dos millones de visitantes y se espera cerrar los seis meses de la exposición con cerca de tres millones de personas que habrán podido conocer el café, el cacao y la cultura panameña.'Desde Osaka, quiero invitar al mundo a mirar hacia Panamá; y un poco más, ir hacia Panamá pensado no solo como un paso entre dos mares, sino como un socio y anfitrión confiable en la construcción de una sociedad más innovadora, inclusiva y sostenible', instó Mulino a los visitantes de este evento mundial.En tanto, el canciller nipón destacó que Panamá y Japón son países distantes geográficamente, pero con estrechos vínculos marítimos. Incluso indicó que, en el proyecto de ampliación del Canal, Japón fue la mayor fuente de financiamiento externo, con el 15% de toda la obra. 'Esperamos seguir contribuyendo con el Canal y su rol en el comercio mundial', puntualizó Fujii.* Con información de la Presidencia de la República de Panamá.