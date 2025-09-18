Nacionales

Mulino: “Estamos trabajando en serio para poder terminar en mi mandato la Línea 3 del Metro”

18 de septiembre de 2025

El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su voluntad de culminar la Línea 3 del Metro durante su gobierno.

“Hoy estamos trabajando en serio para poder terminar en mi mandato la Línea 3 del Metro, para mejorarle la vida a tantos cientos, miles de ciudadanos que viven y transitan diariamente”, manifestó durante su conferencia semanal.

Sobre los trabajos de la tuneladora Panamá, mencionó que hace un año que inició su recorrido, el cual aseguró ha llegado a su “máxima profundidad, y ahora subimos para unir Farfán con Albrook. Créanme que ha sido una real proeza”.

