$!Mulino deroga decreto que regula plataformas de transporte y ordena crear mesa de trabajo

El presidente José Raúl Mulino derogó el Decreto Ejecutivo Nº 10 del 16 de abril de 2026, el cual reglamentaba el servicio de transporte público selectivo de lujo a través de plataformas tecnológicas (TIC).

Mulino reconoció que hace falta un diálogo más amplio para lograr una normativa clara y consensuada, que permita regularizar esta actividad y garantizar un servicio óptimo para los usuarios del transporte selectivo.

El decreto aprobado hoy por el mandatario Mulino sostiene que han sido muchos los aportes de los diferentes sectores de la sociedad panameña después de la publicación de la reglamentación hoy derogada, “principalmente de los usuarios de estos servicios de transporte, con opiniones a favor y en contra de la regulación expedida por el Órgano Ejecutivo”.

Según el documento, el Ejecutivo busca “recoger los aportes de todas las partes involucradas para expedir una norma administrativa que regule este servicio de transporte público que es una necesidad y una realidad”.

Para alcanzar un nuevo consenso, el decreto ordena la conformación de una mesa de trabajo presidida por el Ministerio de Gobierno, junto a los ministerios de Economía y Finanzas, Comercio e Industrias, la ATTT y la DGI. Este equipo tiene la misión de reunirse con los actores del sector y “presenten una propuesta de regulación del servicio en un plazo no menor de noventa (90) días calendario”.

El documento lleva la firma del presidente de la República José Raúl Mulino Quintero y de la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo. La nueva disposición legal entra en vigor a partir de su promulgación, amparada en las facultades constitucionales del mandatario para garantizar el bienestar general y el desarrollo económico de la Nación.