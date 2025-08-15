Nacionales

Mulino: Decisión de la CSJ no tiene el aval del Ejecutivo

El presidente resaltó que el Órgano Judicial podría ser una herramienta para explicarle a la ciudadanía las razones y fundamentos. Para aclararle a la nación sin ambages lo que corresponda

ML | Fachada de la Corte Suprema de Justicia.
Thaylin Jiménez
15 de agosto de 2025

El presidente José Raúl Mulino reiteró que la decisión sobre jubilaciones especiales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) corresponde exclusivamente al Órgano Judicial y no cuenta con el aval del Ejecutivo, en respeto a la independencia de poderes.

“Quiero destacar que esta es una decisión exclusiva del Órgano Judicial (OJ), que es un órgano independiente del Ejecutivo, quiero ser claro, esto no tiene el aval ni es una decisión del poder Ejecutivo. En términos muy personales no lo comparto, y no con ánimos de bronca con nadie, sino creo que no es el momento que el país tiene para este tipo de decisiones”, expresó.

El mandatario manifestó que: “yo soy jubilado y cobro lo que la ley establece, en función de lo que ahorré en el tiempo, en el viejo sistema, menos las cuotas que se me perdieron, y me iré de aquí con ese sueldo y sin ningún privilegio de pensión”. Mulino recordó que el país tiene “limitaciones presupuestarias grandes”. “Corresponde que cada órgano responda por sus propios actos”, puntualizó Mulino.

Compensación fue suspendida para los magistrados

ml | El acuerdo inicial de la Corte Suprema de Justicia, sobre la compensación por retiro o jubilación especial, indica que beneficiaría a un aproximado de 133 jueces y magistrados, que representan el 26%, que ya se encuentran en edad de retiro o jubilación. Este fondo impactaría “solo el 0.26% de ajuste al presupuesto institucional” de ese órgano del Estado, según lo publicado en el Acuerdo No. 407 de 18 de julio de 2024. Sin embargo, con el anuncio de la Corte del pasado martes, 12 de agosto, sobre la suspensión de la medida de compensación para los nueve magistrados del Pleno, 124 magistrados y jueces podrían recibir el dinero.

Tags:
Corte Suprema
presupuesto nacional
presidente Mulino
magistrados de la corte
jubilaciones especiales
Panamá
