Mulino: Decisión de la CSJ no tiene el aval del Ejecutivo

El presidente José Raúl Mulino reiteró que la decisión sobre jubilaciones especiales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) corresponde exclusivamente al Órgano Judicial y no cuenta con el aval del Ejecutivo, en respeto a la independencia de poderes.

“Quiero destacar que esta es una decisión exclusiva del Órgano Judicial (OJ), que es un órgano independiente del Ejecutivo, quiero ser claro, esto no tiene el aval ni es una decisión del poder Ejecutivo. En términos muy personales no lo comparto, y no con ánimos de bronca con nadie, sino creo que no es el momento que el país tiene para este tipo de decisiones”, expresó.

El mandatario manifestó que: “yo soy jubilado y cobro lo que la ley establece, en función de lo que ahorré en el tiempo, en el viejo sistema, menos las cuotas que se me perdieron, y me iré de aquí con ese sueldo y sin ningún privilegio de pensión”. Mulino recordó que el país tiene “limitaciones presupuestarias grandes”. “Corresponde que cada órgano responda por sus propios actos”, puntualizó Mulino.