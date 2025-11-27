Mulino asegura que inauguró “el mejor hospital de la provincia de Chiriquí” en Bugaba

El presidente José Raúl Mulino realizó la inauguración del Hospital Dr. José Félix Espinoza, situado en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

“Muestro mi gran complacencia por estar aquí en mi pueblo, inaugurando el mejor hospital de la provincia de Chiriquí, sin duda alguna”, expresó el mandatario.

Este nuevo centro médico beneficiará a 171,131 habitantes, incluyendo a la población directa del distrito de Bugaba (68,870), así como a residentes de Barú (56,307), Tierras Altas (23,525) y Renacimiento (22,429).

Mulino reconoció la labor de la empresa constructora y dijo que, tras la entrega del proyecto, el mantenimiento se incluye por cinco años, por lo que solicitó a la población que cuide las estructuras, y al ministro de Salud y al director de la Caja de Seguro Social que aceleren la integración de las instituciones de salud.

“Quiero que esa integración funcione rápido, aparte de que es una necesidad que va a resolver múltiples problemas y los muchos gastos se reducirán manejando un solo sistema de salud en todo el país, que es lo que corresponde. Les pido igual a los directores de los hospitales que trabajen como si fuera una sola institución, para de verdad integrar todo en una sola casa”, mencionó el presidente.

El jefe de Estado agregó: “No estar duplicando en hacer hospital del MINSA y otro de la CSS enfrente, no hace ningún sentido, tener esa duplicidad”,

Además, el mandatario aclaró que durante su gira en Chiriquí estará inaugurando el Espacio del Emprendedor de David, y la Policlínica Especializada de David, Dr. Rodrigo Hidalgo González, y entregará 130 casas en la zona.