Muere tortuga marina por presunto ataque de perros

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) de Panamá informó que una tortuga marina murió tras ser atacada presuntamente por perros en soltura dentro del área protegida del Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, en la provincia de Los Santos.

En una nota de prensa la entidad detalla que la noche del 13 de febrero recibió un reporte sobre una tortuga que estaba siendo atacada por perros en el sector conocido como Punta Banco, Playita de Candy, ubicado entre Los Carboneros y El Roblar.



De inmediato, el equipo de guardaparques se trasladó al sitio, pese a la considerable distancia desde la base operativa, encontrando al ejemplar ya sin vida.

El animal presentaba lesiones severas producto del ataque. Fue identificado como Lepidochelys olivacea (tortuga lora), con medidas morfométricas de 70 cm de ancho curvo del caparazón y 68 cm de largo curvo del caparazón. Siguiendo los protocolos sanitarios y criterios básicos de manejo, el ejemplar fue enterrado en el mismo sector para evitar riesgos.

Se desconoce la identidad de los propietarios de los perros involucrados. En ese sentido, MiAMBIENTE anunció que presentará la denuncia correspondiente ante la Juez de Paz para que se determinen las responsabilidades.

El Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas es un área protegida de gran relevancia ecológica, reconocida por ser sitio de anidación de tortugas marinas, especialmente durante las arribadas. En este territorio habitan aproximadamente 700 personas, ya que también constituye un corregimiento.

El Ministerio recuerda que en las áreas protegidas no está permitido mantener animales domésticos, debido al alto riesgo que generan para la fauna silvestre, así como por el peligro que la vida silvestre puede implicar para las mascotas.

En zonas donde existen comunidades dentro de áreas protegidas como Isla Cañas y otros sitios bajo la misma condición se solicita a los residentes ejercer el debido control y responsabilidad sobre sus animales, evitando que deambulen libremente.

Como parte de las medidas inmediatas, se trasladará una patrulla móvil al área para reforzar la vigilancia y se mantiene coordinación con las autoridades locales para dar seguimiento a las denuncias. También se ejecuta un plan de acción con jornadas de concienciación comunitaria sobre los impactos de los perros en soltura sobre la fauna silvestre.

Actualmente, Isla Cañas cuenta con un jefe de parque, ocho guardaparques y dos policías ambientales, aumentando la presencia institucional en el área. Durante el presente año se estableció un vivero de tortugas y se mantienen patrullajes activos en ocho kilómetros de playa. Gracias a estos esfuerzos se logró la liberación de 96,238 neonatos.

La institución hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, a la protección de las tortugas marinas y de la biodiversidad del país depende también del respeto a las normas y del cuidado responsable de todos.

* Fuente: miambiente.gob.pa