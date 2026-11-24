Esta semana, varios movimientos han llamado a manifestaciones, entre ellos, Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Frente Amplio por la Democracia (FAD), Frente Estudiantil Revolucionario 29 de Noviembre (FER-29), La Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof) y Convergencia Sindical, los cuales convocaron a una marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), programada para este miércoles 25 de noviembre a las 4:00 p.m., desde la estación del Metro de Vía Argentina hasta la Defensoría del Pueblo, ubicada en el PH Los Toneles sobre Vía España.

Por su parte, Convergencia Sindical se sumó a la jornada en Instagram convocando a las mujeres a marchar bajo el lema “¡Unidas y organizadas por una vida libre de violencia!”.

Asimismo, el movimiento Sin Minería anunció en sus redes sociales una manifestación en los predios de la Corte Suprema de Justicia, para el próximo viernes 27 de noviembre, desde las 7:00 p.m.