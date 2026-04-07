Moreno, físico que aspira a rector de la U. de Panamá

El doctor José Emilio Moreno Ramos, actual vicerrector académico de la Universidad de Panamá, aspira a convertirse en el nuevo rector de la casa de Méndez Pereira para el periodo 2026-2031.

“Decidimos postularnos a rector de la Universidad de Panamá porque estamos seguros de que, con la experiencia que hemos acumulado a través de estos 34 años de servicio en esta institución y con la preparación académica que tenemos, podemos hacer cambios siempre para mejorar nuestra universidad”, explicó el doctor en Ciencias (Física de Materiales).

Para ello, el profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología explica que algunas de sus prioridades son crear puentes con las entidades gubernamentales y privadas para fomentar más prácticas estudiantiles.

“Aspiramos a que los graduandos salgan con una certificación adicional a su título universitario que le dé un valor agregado y le permita competir a nivel regional o internacional y que sepan generar empleos, entre otros planes”.

Otra propuesta es modificar el programa de servicio social. “Unos estudiantes van a una comunidad, otros van a otras distintas. Nosotros queremos que un grupo de estudiantes de diferentes carreras como: medicina, odontología, farmacia, trabajo social, arquitectura, derecho y economía; vayan a una misma comunidad, de tal forma que el impacto sea mayor”, explica el funcionario.

Moreno plantea que la modernización y los profesores van de la mano. “Tenemos que brindarles los seminarios adecuados, tanto de su especialidad como de nuevas técnicas de enseñanza. Por ejemplo, la inteligencia artificial es un tema transversal que todo profesor debe conocer, y nosotros como universidad tenemos que brindarles esas herramientas. Y no solo al docente, también al personal administrativo, porque queremos sistematizar toda la información en la Universidad de Panamá”, añadió.

Explicó que apunta a la actualización y compra de equipos de laboratorio para que los egresados salgan con una formación más completa. Asimismo, propone colocar un sistema de vigilancia en la entrada de la Universidad de Panamá para mejorar la seguridad en las instalaciones, reducir gastos mediante el uso de herramientas tecnológicas y fomentar una autogestión responsable.