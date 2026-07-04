Detienen a dos ecuatorianos por vínculos a organización criminal

El Servicio Nacional de Migración informó que dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que los controles de seguridad detectaran presuntos vínculos con la organización criminal “Los Choneros”.

De acuerdo con la entidad, los extranjeros arribaron al país en un vuelo procedente de Manta, Ecuador, con destino final Panamá. Sin embargo, tras las verificaciones migratorias correspondientes, se determinó que no cumplían con los requisitos para ingresar al territorio nacional debido a alertas de seguridad que los relacionaban con dicha estructura delictiva.

Ante esta situación, las autoridades dispusieron su no admisión, por lo que ambos ciudadanos serán retornados a su lugar de origen, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación migratoria vigente.

La entidad destacó que este tipo de acciones forman parte de los controles permanentes en los puntos de entrada al país, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional y evitar el ingreso de personas que representen un riesgo para el orden público.