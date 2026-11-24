<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El pasado 21 de agosto del 2026 MiAMBIENTE instaló la primera mesa técnica para analizar la situación social de las familias y comunidades de Paso Ancho, ubicadas dentro de los límites del Parque Nacional Volcán Barú.La iniciativa reunió a instituciones públicas, autoridades locales, y sectores productivos, con el propósito de evaluar las distintas necesidades de la población y buscar alternativas que permitan atender la realidad de la comunidad, sin dejar de lado la protección del área protegida.