MOP realizará cierre parcial en Av. José Agustín Arango por trabajos

Por trabajos de reubicación e interconexión de dos líneas de agua potable de 8 y 10 pulgadas en la Avenida José Agustín Arango, en la entrada de San Cristóbal, con dirección hacia la Ciudad de Panamá, se tendrán cierres parciales de vía, en horario de 2:00 p.m. a 4:00 a.m., del 9 al 11 de agosto.

Esto, según un comunicado del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que recomienda a los conductores de vehículos transitar con precaución y respetar las señales de tráfico.

Las labores forman parte del mantenimiento y mejora del sistema de agua potable en la zona para garantizar un servicio eficiente a los residentes.