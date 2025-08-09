Nacionales

MOP realizará cierre parcial en Av. José Agustín Arango por trabajos

MOP realizará cierre parcial en Av. José Agustín Arango por trabajos
Redacción Web
09 de agosto de 2025

Por trabajos de reubicación e interconexión de dos líneas de agua potable de 8 y 10 pulgadas en la Avenida José Agustín Arango, en la entrada de San Cristóbal, con dirección hacia la Ciudad de Panamá, se tendrán cierres parciales de vía, en horario de 2:00 p.m. a 4:00 a.m., del 9 al 11 de agosto.

Esto, según un comunicado del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que recomienda a los conductores de vehículos transitar con precaución y respetar las señales de tráfico.

Las labores forman parte del mantenimiento y mejora del sistema de agua potable en la zona para garantizar un servicio eficiente a los residentes.

Tags:
MOP
|
desvíos
|
Arreglos
|
via
|
jose agustín arango
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR