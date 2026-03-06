MOP presentará los resultados del censo sobre los árboles en Vía España

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que ya cuenta con un censo preliminar sobre la cantidad de árboles que podrían verse afectados por los trabajos de ampliación de la Vía España; sin embargo, los datos se encuentran en proceso de revisión para ser presentados.

La información se da luego de que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, advirtiera que el proyecto no podrá avanzar con la tala de árboles previamente marcados hasta que cuente con un estudio de impacto ambiental aprobado.

Navarro explicó que el Ministerio de Ambiente ya notificó a la empresa encargada del proyecto que no está autorizada a iniciar trabajos vinculados con la tala mientras el estudio ambiental no esté finalizado y validado conforme a la normativa vigente.