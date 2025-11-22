Nacionales

MOP anuncia cierre parcial en la Avenida Balboa

Redacción Web
22 de noviembre de 2025

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que este fin de semana se llevarán a cabo trabajos de reposición de losas y colocación de material selecto como parte del proyecto Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá, correspondiente al renglón 2 que abarca los corregimientos de Bella Vista y San Francisco.

Estas labores requerirán el cierre parcial de la calzada izquierda de la Avenida Balboa, específicamente frente a la torre BAC, en el área del Parque Urracá.

Los trabajos se ejecutarán desde hoy sábado 22 de noviembre a las 3:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. del domingo 23 de noviembre, por lo que el MOP exhorta a los conductores a tomar previsiones y planificar sus desplazamientos con anticipación.

Como parte de las medidas de seguridad, la entidad recomienda a los usuarios utilizar rutas alternas, seguir las indicaciones del personal de seguridad vial y respetar la señalización colocada en las áreas intervenidas. Además, se solicita estacionar los vehículos únicamente en las zonas permitidas y debidamente demarcadas.

El MOP pidió disculpas por los inconvenientes que puedan generar estas obras e hizo un llamado a la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante este período.

