Monseñor Ulloa llama a los jóvenes a asumir su papel transformador durante el Jubileo Arquidiocesano

Durante la homilía de este domingo, 23 de noviembre, el Arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, dirigió un mensaje directo a los jóvenes en el marco del Jubileo Arquidiocesano de los Jóvenes, celebrado en la fiesta de Cristo Rey, cierre del Año Litúrgico.

La eucaristía inició con un aplauso a la Selección Mayor de Fútbol, gesto que el Arzobispo destacó como ejemplo de esperanza y unión nacional. En su mensaje, invitó a los jóvenes a preguntarse “quién reina en su vida”, advirtiendo que la sociedad actual ofrece “falsos reyes” como modas, presiones sociales e ideologías que desorientan y esclavizan.

A partir de allí, el Arzobispo centró su llamado en el rol protagónico de la juventud, a la que definió como un presente transformador. Insistió en la importancia de asumir responsabilidades, definir un proyecto de vida y permitir que Dios guíe sus decisiones cotidianas.

Monseñor Ulloa expresó preocupación por la violencia que afecta al país, especialmente contra las mujeres. Recordó que, en lo que va del año, 13 mujeres han sido víctimas de femicidio, varias de ellas jóvenes. Señaló que la violencia comienza con señales tempranas como el control, los celos o la humillación, e instó a los jóvenes a construir relaciones sanas basadas en el respeto.

Asimismo, alertó sobre el incremento del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Este año se registraron 1,240 nuevos casos de VIH, de los cuales 630 corresponden a jóvenes entre 15 y 29 años. Además, mencionó el aumento de la sífilis congénita, que afecta especialmente a madres jóvenes. Llamó a la responsabilidad, al autocuidado y a relaciones afectivas conscientes.

Monseñor Ulloa concluyó recordando que una sociedad que no escucha a sus jóvenes pierde su futuro. Los invitó a ser protagonistas de una cultura basada en la esperanza, el servicio y el respeto, y pidió que María, la joven de Nazaret, acompañe su camino.