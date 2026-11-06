$!Miviot acelera reconstrucción de viviendas para damnificados

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) informó que, al 30 de octubre de 2026, se han iniciado los trabajos para la reconstrucción de 203 viviendas destinadas a familias afectadas por el sismo. De este total, 118 casas fueron demolidas como parte del proceso, mientras que en otras 85 ya se desarrollan labores de construcción.

El titular del Miviot, Jaime Jované, explicó que “la meta es completar cada vivienda en un plazo de 15 días, mediante la implementación de distintos sistemas constructivos que permitan agilizar las obras”. Detalló que los proyectos ejecutados con métodos tradicionales podrían tardar el doble, por lo que se han incorporado alternativas que faciliten una respuesta más rápida y una mejor logística.

Plan para las familias sin terreno

Por otro lado, las autoridades también evalúan la situación de las familias que alquilaban casas o habitaciones y que resultaron afectadas por el movimiento telúrico. Para ello, el Miviot realiza un censo que permita determinar cuántas personas se encuentran en esta condición, debido a que, al no contar con terrenos propios, requieren un plan de atención distinto al de quienes sí disponen de un lote para construir.

La entidad indicó que mantiene el seguimiento de los proyectos y coordina las acciones necesarias para avanzar con las obras, tomando en cuenta las condiciones de los terrenos y las necesidades de las comunidades afectadas.