Mitradel realiza inspección en comercios de San Miguelito para prevenir el trabajo infantil

Un recorrido de prevención y de sensibilización, realizó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en comercios y establecimientos en San Miguelito a fin de concienciar y prevenir sobre la contratación de mano de obra infantil en actividades listadas como peligrosas por las leyes nacionales e internacionales, Informó la entidad.

Mediante un comunicado el Mitradel mencionó que “durante la jornada no se detectó la presencia de menores de edad laborando” y reiteró que, de acuerdo con la legislación panameña, la edad mínima para trabajar es a partir de los 14 años, siempre que la actividad laboral no interfiera con el derecho fundamental a la educación, sean seguras, acordes a su edad y condición.

Asimismo la entidad enfatizó que todo adolescente que ejerza una actividad laboral debe contar obligatoriamente con un permiso de trabajo, el cual se gestiona exclusivamente en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a través de la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador.

En asistencia a este flagelo, la entidad ha incrementado los recorridos de prevención y protección para la eliminación progresiva del trabajo infantil, así como las jornadas de capacitación dirigidas a actores claves y sectores económicos del país.

Finalmente expresó que esta diligencia se efectuó de manera conjunta con instituciones aliadas que conforman el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora (Cetippat), como la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia (Senniaf) y la Policía de Niñez y Adolescencia.