Misión israelí visitará Azuero en octubre para apoyar ante la crisis del agua y el cambio climático

Mattanya Cohen, embajador de Israel en Panamá, se reunió con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, Joan Manuel Guevara, en un encuentro orientado a fortalecer los lazos de amistad, cooperación y entendimiento entre ambas naciones, las cuales cumplen 78 años de relaciones diplomáticas.

El diplomático anunció que para octubre está prevista la llegada de una delegación de expertos israelíes en gestión hídrica que recorrerá la región de Azuero. El objetivo es diagnosticar las necesidades del área y aportar alternativas técnicas para enfrentar los desafíos de la escasez de agua, en el marco de los proyectos conjuntos orientados a fortalecer la resiliencia ante el cambio climático.

Durante la reunión se abordaron temas clave como la lucha contra el antisemitismo, la conmemoración del Holocausto, el incremento de las conexiones aéreas directas y la cooperación en el sector agropecuario, con especial énfasis en la mitigación de los efectos del fenómeno de El Niño, según informó la oficina de prensa de la Asamblea.

En materia de transferencia de conocimientos, se resaltó que más de mil profesionales panameños han viajado a Israel para capacitarse en agricultura, manejo e innovación hídrica, salud, educación, empoderamiento femenino y ciberseguridad; destrezas que son aplicadas localmente para contribuir al desarrollo nacional, precisa la nota.

El embajador Cohen manifestó su intención de estrechar aún más los nexos bilaterales y destacó la reciente visita al país del presidente israelí, Isaac Herzog, marco en el cual se suscribieron acuerdos en materia de salud, agua e innovación. Como parte de estos compromisos, médicos israelíes ya realizaron jornadas de atención en el Centro de Salud de El Chorrillo.