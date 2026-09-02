$!Galván y Hernández chocan por caso de empresa constructora

El alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, responsabilizó al gobernador de la provincia, Julio Hernández, de interferir en asuntos municipales, en medio de una controversia relacionada con el pago de impuestos y multas por parte de la empresa Transeq, encargada de la construcción del Corredor Ecológico del Caribe.

Según Galván, “el grupo legal de la empresa está haciendo todo lo posible para no pagar impuestos por la construcción del Corredor Ecológico del Caribe, pero tampoco quieren pagar la multa porque comenzaron el proyecto sin permiso de construcción”.

Galván explicó además que “la empresa solicitó una audiencia con el objetivo de inhabilitarme a mí y al ingeniero municipal para tomar decisiones relacionadas con las sanciones impuestas”.

El alcalde aseguró: “Lo que me preocupa es que estas empresas que están tratando de evadir responsabilidades encuentren asidero detrás de la esquina de la Gobernación. El gobernador constantemente nos pide expedientes y el punto es que, si alguna de estas apelaciones él decide mantenerla retenida durante tres años, nunca se le va a pagar a los colonenses el impuesto”.

Ante estas afirmaciones, el gobernador de Colón, Julio Hernández, manifestó: “Es lamentable que el señor alcalde, que no es abogado, obviamente quiera desconocer la autoridad que me da ser gobernador. Nosotros somos jefes de los alcaldes”.

El gobernador explicó que “es un derecho que cualquier apelación que haga una persona sobre una decisión alcaldicia suba a las instancias superiores, que somos nosotros. El hecho de que pidamos un expediente es mandatorio y debe entregarse”.

Hernández aclaró que la solicitud de los expedientes no significa que exista culpabilidad ni que la Gobernación pretenda exonerar a alguna empresa de sus responsabilidades.