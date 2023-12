Minseg: Durante el 2023 se han realizado 15 mil 940 allanamientos en todo el país

El ministro de Seguridad Juan Manuel Pino aseguró que, a pesar de las situaciones que puedan surgir a nivel social o de otra índole, los estamentos de seguridad pública tienen que seguir operando, combatiendo la delincuencia común y el crimen organizado.

Ante esto, Pino reportó que en lo que va del 2023, entre enero y noviembre, han realizado 15 mil 940 allanamientos y 55 mil 954 capturas (31,990 por oficio, 5,800 por flagrancia, 14,336 por faltas administrativas).

De estas también se derivan las aprehensiones hechas por el delito de microtráfico (3,361) y narcotráfico (467).

El titular de Seguridad informó que este año los estamentos de seguridad “alcanzaron las 100 toneladas de droga decomisadas, en un duro golpe a las finanzas de las organizaciones nacionales y transnacionales, dedicadas a este flagelo; uno de los principales negocios utilizados para financiar a los diversos grupos delictivos, entre ellos las pandillas”.

En cuanto a la estrategia para sacar de las calles las armas de fuego ilegal, Pino sostuvo que fueron incautados 2,513 (revólveres, pistolas, escopetas, rifles, fusiles A-47, Mini UZI, subametralladoras y se decomisaron 58 mil 612 municiones de diversos calibres), manifestó el titular de seguridad.

“No son artefactos viejos e inservibles, por el contrario estamos sacando de circulación armas que en su momento son utilizadas por los delincuentes para robar, violar, extorsionar, incluso cometer un homicidio”, afirmó.

Por otra parte, el ministro dijo que lograron recuperar más de 1,000 autos declarados como robados; se incautaron 260 vehículos y un millón y medio de dólares, proveniente de actividades criminales.

En lo referente a la tasa de homicidios, expresó que a pesar de algunos vaticinios de personas quienes aseguraron que este año se llegaría a los asesinatos, las estadísticas reflejan cifras muy por debajo (460).

“Siempre he sido respetuoso de cada opinión y prefiero no entrar en diatribas, por lo que me remito a números concretos los cuales hablan por sí solos; ya que la fuerza pública esta para cuidar y defender a la ciudadanía y su principal enemigo es la criminalidad en todos sus facetas”, acotó Juan Manuel Pino.