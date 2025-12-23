Minsa reporta 311 casos nuevos de dengue en una semana

El Ministerio de Salud informó que hasta la semana epidemiológica N°49 (30 de noviembre hasta el 6 de diciembre de 2025), se registró un total de 15,409 casos acumulados de dengue a nivel nacional, 311 casos nuevos desde el último registro donde se contabilizaron un total de 15,098 casos confirmados. De esa cifra, 13,660 casos son sin signos de alarma, mientras que 1,643 con signos de alarma (42 más que en el informe anterior) y 106 dengue graves (tres más). La Región Metropolitana encabeza la lista con 4,712 casos; seguido por San Miguelito con 2,690 casos; Panamá Oeste con 1,628; Panamá Norte con 1,451; Chiriquí con 895; Bocas del Toro con 864; Veraguas con 556; Los Santos con 531; Colón con 467; Herrera con 460; Panamá Este con 412; Darién con 337; Coclé con 319; Comarca Ngäbe-Buglé con 71; Kuna Yala con 16 casos. Los casos confirmados por corregimientos se encuentran: Tocumen con 1,046 (Metropolitana); 24 de Diciembre con 923 (Metropolitana); Belisario Frías con 654 (San Miguelito); Belisario Porras con 555 (San Miguelito) y Ernesto Córdoba Campos con 382 (Panamá Norte).

Hasta la fecha se contabiliza 1,519 pacientes que han requerido tratamiento intrahospitalario y un total de 26 defunciones. Las defunciones se registran en las Chiriquí (5), Bocas del Toro (4), Panamá Metro (3), San Miguelito (3), Darién (2), Panamá Este (2), Coclé (2), Los Santos, Herrera, N. Buglé, P. Oeste y Colón con una cada una. La mayoría de los casos se registran en el rango de edad comprendido de 25 a 49 años; sin embargo, el grupo más afectado es el de 10 a 14 años.

El Ministerio de Salud insista a la población a eliminar todos los criaderos del mosquito, alrededor y dentro de las viviendas, los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, etc.), y limpiar los alrededores con regularidad. Entre los principales síntomas por dengue podemos mencionar: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores en los músculos y dolor ocular. Además, se recomienda a la población a no automedicarse y acudir a un centro de salud.