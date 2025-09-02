Minsa registra dron para entrega de medicamentos en la comarca

Una aeronave piloteada a distancia (dron) fue registrada ante la Autoridad de Aeronáutica Civil por el Ministerio de Salud (Minsa) con el objetivo de transportar medicamentos e insumos médicos en zonas remotas.

El proyecto “Nun Jukrä Tä Kwin”, del Minsa y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), con el apoyo de la Fundación Fútbol Club Barcelona se implementará en la Comarca Ngäbe Buglé.

“Esta inversión inicial en tecnología optimiza rutas y facilita la infraestructura necesaria, asegurando que el costo de mantenimiento para el Minsa sea mucho menor. Un paso vital para garantizar un impacto positivo y sostenible en las comunidades de la comarca Ngäbe Buglé”, informo el Ministerio en un comunicado.

En febrero de este año, el Minsa lanzó el programa “Revolución Digital en Salud”, una estrategia para la extensión de cobertura en atención primaria utilizando drones, implementado para el transporte de muestras de laboratorio de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y embarazadas al hospital de Cañazas donde serán analizadas.