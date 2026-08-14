Minsa ordena retiro del mercado del perfume Paco Rabanne Black XS Black Excess for Her por contener sustancia prohibida

El Ministerio de Salud (Minsa) canceló el registro sanitario del producto Paco Rabanne Black XS Black Excess for Her Eau de Parfum y ordenó el retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado panameño. La medida fue adoptada por la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas mediante la Resolución 104 de 29 de julio de 2026.

La decisión responde a una alerta emitida por la Comisión Europea a través de su sistema “Safety Gate”, que reportó la comercialización y retiro de productos cosméticos por contener ingredientes prohibidos. En el caso del perfume Black XS Black Excess for Her se detectó la presencia de butylphenyl methylpropional (BMHCA), también conocido como lilial, una sustancia clasificada como carcinogénica, mutagénica o tóxica para la reproducción (CMR).

El Minsa advirtió que el BMHCA está prohibido en productos cosméticos debido a los riesgos que representa para la salud. Por ello, la resolución resuelve cancelar el registro sanitario del producto y disponer su salida inmediata de farmacias, perfumerías y demás puntos de venta en el país.

La Dirección de Farmacias y Drogas reiteró el llamado a la población a verificar los productos que adquiere y a reportar cualquier hallazgo del perfume en el mercado. Las autoridades sanitarias aseguraron que mantendrán la vigilancia para garantizar que los cosméticos que se comercializan en Panamá cumplan con las normativas de seguridad.