MINSA desarrolla operativo sanitario durante el desfile de Las Tablas

El Ministerio de Salud a través de la Región de Salud de Los Santos, desarrolló un operativo sanitario durante el desfile de Las Tablas, con el objetivo de garantizar la inocuidad de los alimentos y el bienestar de la población que participó en esta importante celebración patria.

Durante la jornada, el equipo de salud pública realizó inspecciones a los locales de expendio de alimentos y verificó que los manipuladores contaran con sus carnés de salud vigentes, cumpliendo con las normas sanitarias establecidas.

El operativo concluyó sin registrar sanciones, reflejando el compromiso de los comerciantes y expendedores con la seguridad alimentaria y las buenas prácticas higiénicas.

Las autoridades regionales destacaron que este tipo de acciones forman parte de las estrategias preventivas del MINSA para proteger la salud de la comunidad, especialmente en eventos de alta concentración de público como los desfiles patrios.

El Ministerio de Salud reafirma su compromiso de continuar desarrollando operativos similares en todo el país, promoviendo entornos saludables y el cumplimiento de las normas sanitarias en beneficio de la población.