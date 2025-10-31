Minsa declara Alerta Azul en sus instalaciones de salud

Con motivo de las festividades las festividades patrias y de fin de año el Ministerio de Salud (Minsa) declaró la Alerta Azul en todas las regiones del país, del 1 de noviembre de 2025 al 1 de enero de 2026.

Durante las fiestas patrias (3, 4 y 5 de noviembre) el Minsa mantendrá habilitadas 120 instalaciones de salud entre centros y sub centros de salud, Minsa Capsi, puestos de salud, policentros y hospitales, de los cuales 80 laborarán las 24 horas del día.

El Minsa recomienda a la población, durante este periodo, mantenerse bien hidratado, evitar someterse a agotamiento por calor, verificar que los alimentos que consuma provengan de establecimientos regulados, lavarse las manos con agua y jabón antes de comer, si presenta síntomas de resfriado, no acuda a lugares con aglomeraciones, no olvidar los medicamentos de uso diario.