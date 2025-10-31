Nacionales

Minsa declara Alerta Azul en sus instalaciones de salud

Minsa declara Alerta Azul en sus instalaciones de salud
Redacción Web
31 de octubre de 2025

Con motivo de las festividades las festividades patrias y de fin de año el Ministerio de Salud (Minsa) declaró la Alerta Azul en todas las regiones del país, del 1 de noviembre de 2025 al 1 de enero de 2026.

Durante las fiestas patrias (3, 4 y 5 de noviembre) el Minsa mantendrá habilitadas 120 instalaciones de salud entre centros y sub centros de salud, Minsa Capsi, puestos de salud, policentros y hospitales, de los cuales 80 laborarán las 24 horas del día.

El Minsa recomienda a la población, durante este periodo, mantenerse bien hidratado, evitar someterse a agotamiento por calor, verificar que los alimentos que consuma provengan de establecimientos regulados, lavarse las manos con agua y jabón antes de comer, si presenta síntomas de resfriado, no acuda a lugares con aglomeraciones, no olvidar los medicamentos de uso diario.

Tags:
Minsa
|
Médicos
|
Fiestas Patrias
|
Fin de año
|
Alerta Azul
|
Centro médico
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR