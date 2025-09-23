Minsa cancela actividad en hotel de playa y la traslada a sus instalaciones

El Ministerio de Salud (Minsa) informó mediante un comunicado oficial que la actividad que se tenía programada para realizarse en un hotel de playa en Veracruz, fue cancelada, debido a que no contaba con la autorización de las autoridades superiores de la institución.

En concordancia con la política de contención del gasto público, el Minsa indicó que la actividad será reubicada en el Salón José Renán Esquivel, ubicado en el lobby del Despacho Superior, edificio 237.

La entidad recalcó que todas las direcciones, oficinas y departamentos deben velar por el uso responsable de los recursos del Estado, garantizando que cada gasto contribuya de manera directa al beneficio de los pacientes y de la población panameña.

Asimismo, el comunicado establece que cualquier actividad propuesta fuera de las instalaciones del Minsa deberá contar con la aprobación expresa del Despacho Superior.

El Ministerio agradeció la comprensión del público y reiteró su compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la eficiencia en el servicio público.