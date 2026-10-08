Minsa busca mejorar cumplimiento de citas médicas en hospitales públicos

El Ministerio de Salud (Minsa) identificó aspectos por mejorar en el cumplimiento de las citas médicas programadas mediante el sistema electrónico RAISA, durante una visita del director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, a la Ciudad de la Salud y el Hospital Santo Tomás.

La cartera de salud recordó que el sistema RAISA permite gestionar las citas médicas, pero las autoridades señalaron que es necesario mejorar el cumplimiento de las atenciones programadas para aprovechar mejor el servicio.

Durante el recorrido también se presentó una farmacia robótica, tecnología que automatiza parte del proceso de dispensación de medicamentos y busca reducir errores.

Kluge visitó ambos centros hospitalarios acompañado por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo. En el Hospital Santo Tomás, el director médico, Luis Carlos Bravo, le mostró las áreas de atención y los procesos de modernización implementados.

La visita permitió presentar proyectos de infraestructura y tecnología del sistema público de salud panameño, aunque el Minsa no detalló qué medidas aplicará para mejorar el cumplimiento de las citas ni ofreció cifras sobre la magnitud del problema.