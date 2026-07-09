MINSA anuncia pago de sobresueldo del 40% a médicos internos en zonas de difícil acceso a partir de agosto

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que a partir del próximo 15 de agosto se hará efectivo el pago del sobresueldo equivalente al 40 % para los médicos internos que laboran en áreas de difícil acceso, una medida que busca resolver uno de los reclamos administrativos pendientes en el sector.

A través de un comunicado oficial, la institución bajo la gestión del ministro Fernando Boyd Galindo señaló que, desde el inicio de su administración, han sido conscientes de los “desafíos administrativos heredados de gestiones anteriores”, destacando que la situación de los médicos internos ha sido tratada como una prioridad.

Como parte de estos compromisos, el MINSA informó además que ya inició el proceso de firma de contratos para 51 médicos internos que se encontraban pendientes de dicho trámite.

Para esclarecer la naturaleza del retraso en los pagos, el ministro Fernando Boyd Galindo precisó que el personal afectado sí ha estado percibiendo sus salarios base, y que el inconveniente radica exclusivamente en los incentivos por zonificación.

“Aclaremos un poquito, nosotros como Ministerio de Salud los nombramos y lo que se les ha pagado hasta ahora es el sueldo que tiene todo el personal de salud, que es el sueldo básico. Lo que pasa es que los internos o cualquier médico que tiene designaciones en regiones muy apartadas tiene un 40% de sobresueldo, y esa es la porción que no se ha podido pagar, por alguna razón u otra”, explicó el titular de Salud.

Boyd Galindo atribuyó esta situación a factores presupuestarios y a la tramitología estatal, asegurando que la entidad ha estado gestionando activamente la resolución del problema desde hace meses. “Esto está en el trámite burocrático de Gobierno y esperemos que pronto ya eso se pueda solventar”, puntualizó.